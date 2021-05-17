شقة للبيع فى العاصمة لتوفير الرفاهية و الراحة لاولادك

(للبيع)
|عايز توفر الرفاهية لاولادك وتخليهم مبسوطين تعالى امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية شقة 176 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + 3 حمام + مطبخ +dressing + ريسبشن ) قريب من كيدز اريا للترفيه عن الأطفال وزيادة فرص الخروج والفسح لديهم و مول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم قريب من اهم معالم العاصمة الادارية ب143 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك برفاهية وراحة لاولادك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094087
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