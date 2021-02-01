شقة للبيع فى العاصمة الادارية لاكبر استثمار

بتدور ع اكبر استثمار ليك فى العاصمة الادارية عندك الفرصة انك تمتلك شقتك فى تاون جيت قريب من حى السفارات وارض المعارض شقتك 150 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) مع افضل خدمات متكاملة زى كافيهات وحمامات سباحة ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم ب 143 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باستثمار كبير بالعاصمة الادارية