شقة للبيع فى العاصمة الادارية لاكبر استثمار

(للتقسيط)
|بتدور ع اكبر استثمار ليك فى العاصمة الادارية عندك الفرصة انك تمتلك شقتك فى تاون جيت قريب من حى السفارات وارض المعارض شقتك 150 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) مع افضل خدمات متكاملة زى كافيهات وحمامات سباحة ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم ب 143 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باستثمار كبير بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082380
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