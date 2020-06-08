شقة للبيع فى العاصمة الادارية بمكان هادى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع فى العاصمة الادارية بمكان هادى - في القاهرة مصر

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اسكن بمكان هادى وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات ومسجد الفتاح العليم شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باهدى اماكن العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 496,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060438
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