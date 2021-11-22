شقة للبيع فى الزقازيق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع بالحناوى بابراج الشباب أو ابراج مبارك الشقه بالقرب من سوبر ماركت ابو احمد . الشقه/2غرفه/2ريسبشن/حمام/مطبخ مطلوب 230 الف كاش خدمات/مياه/كهرباء/اسانسير (نسبه فى الأرض حق انتفاع) للاتصال والمعاينة مكتب الوسيط لتسويق عقارات الزقازيق 01030040807
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايمن التهامى
التليفون: 01030040807

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العنوان: الحناوى- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 230,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112489
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شقة للبيع فى الزقازيق

(للبيع)

- في الشرقية مصر

شقة للبيع فى الزقازيق الشقة فى حى مبارك فى عماره 5 ادوار الشقة تالت بلكونة / مساحة 175 متر 3 غرف 3 ر.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

22/11/2021
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