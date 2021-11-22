شقة للبيع فى الزقازيق

(للبيع)
|شقه للبيع بالحناوى بابراج الشباب أو ابراج مبارك الشقه بالقرب من سوبر ماركت ابو احمد . الشقه/2غرفه/2ريسبشن/حمام/مطبخ مطلوب 230 الف كاش خدمات/مياه/كهرباء/اسانسير (نسبه فى الأرض حق انتفاع) للاتصال والمعاينة مكتب الوسيط لتسويق عقارات الزقازيق 01030040807
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايمن التهامى
|التليفون:
|01030040807
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|العنوان:
|الحناوى- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112489
450,000 جنيه