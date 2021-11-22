شقة للبيع فى الزقازيق

شقه للبيع بالحناوى بابراج الشباب أو ابراج مبارك الشقه بالقرب من سوبر ماركت ابو احمد . الشقه/2غرفه/2ريسبشن/حمام/مطبخ مطلوب 230 الف كاش خدمات/مياه/كهرباء/اسانسير (نسبه فى الأرض حق انتفاع) للاتصال والمعاينة مكتب الوسيط لتسويق عقارات الزقازيق 01030040807