شقة للبيع فى الزقازيق

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع فى الزقازيق - في الشرقية مصر

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شقة للبيع فى الزقازيق الشقة فى حى مبارك فى عماره 5 ادوار الشقة تالت بلكونة / مساحة 175 متر 3 غرف 3 ريسيبشن +2 حمام مطبخ يوجد عداد كهربة عداد مياه / وغاز اتصال مكتب الوسيط ايمن التهامى 01030040807
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايمن التهامى
التليفون: 01030040807

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العنوان: حى مبارك- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112233
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21/11/2021
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21/11/2021
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21/11/2021
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21/11/2021
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(للبيع)

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21/11/2021
صورة الاعلان: الزى الطبي - بالطو طبيب ( السلام للملابس الطبية )

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(للبيع)

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21/11/2021
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21/11/2021
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(للبيع)

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21/11/2021
صورة الاعلان: ملابس روضه مميزه - صور يونيفورم حضانات

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(للبيع)

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21/11/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping

Uniform Housekeeping

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn

مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

مصانع الملابس الطبية فى مصر لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
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