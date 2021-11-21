(للبيع)
|شقة للبيع فى الزقازيق الشقة فى حى مبارك فى عماره 5 ادوار الشقة تالت بلكونة / مساحة 175 متر 3 غرف 3 ريسيبشن +2 حمام مطبخ يوجد عداد كهربة عداد مياه / وغاز اتصال مكتب الوسيط ايمن التهامى 01030040807
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايمن التهامى
|التليفون:
|01030040807
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|العنوان:
|حى مبارك- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112233
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