(للبيع)
|شقة للبيع فى الحي المتميز مدينه بدر امام العاصمة الإدارية استلام فورى شقق للبيع بمساحات متنوعه استلام فوري كاش او تقسيط إمتلك شقه لقطه (للبيع) بموقع ممتاز في الحى المتميز أمام العاصمة الادارية وكمبوند الشرطة والمدينة الطبية (3 غرف + 3 ريسبشن + 2 حمام+ مطبخ + تراس كبير) ( فيو الحديقه المركزيه و كمبوند الشرطة و المولات ) استلم و اسكن في أميز مواقع الحي المتميز شقه للبيع فى الحى المتميز مدينة بدر شقة للبيع فيلا للبيع بنتهاوس للبيع دوبليكس للبيع شقه بجاردن شقه ارضي استلام فوري نحن الملاك تمييزر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|afre
|التليفون:
|01022759558
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|العنوان:
|الحي المتميز مدينه بدر امام العاصمة الإدارية- المدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096631
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