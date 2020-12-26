شقة للبيع فرصة نادرة

شقة بحي الصفا الدور الاول مسحاتها 195 م مكونة من: عدد 5 غرف عدد 1صالة عدد 1 مطبخ عدد 4 حمامات غرفة غسيل غرفة خادمة غرفة سائق موقف خاص خزان علوي وسفلي مستقل دفعة اولي (30%) تقسيط علي خمس سنوات تحت الانشاء الاستلام 18 شهر بدون فوائد لحج عليها قبل النفاذ