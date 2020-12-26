شقة للبيع فرصة نادرة

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تفاصيل الإعلان
شقة بحي الصفا الدور الاول مسحاتها 195 م مكونة من: عدد 5 غرف عدد 1صالة عدد 1 مطبخ عدد 4 حمامات غرفة غسيل غرفة خادمة غرفة سائق موقف خاص خزان علوي وسفلي مستقل دفعة اولي (30%) تقسيط علي خمس سنوات تحت الانشاء الاستلام 18 شهر بدون فوائد لحج عليها قبل النفاذ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فواصل
التليفون: 0580312478

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العنوان: حي الصفا- جده
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077563
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة

كاميرات مراقبة

(للبيع)

أفضل الاسعار على كاميرات المراقبة ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبة وايرليس وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

(للبيع)

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

(للبيع)

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

والوجهين لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود والفواتير الفورية

طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)

تقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة ومتميزة ومناس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
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صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/12/2020
صورة الاعلان: جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

(للبيع)

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: مدرب قدرات لفظي و لغة عربية جميع مراحل

مدرب قدرات لفظي و لغة عربية جميع مراحل

(طلب عمل)

معلم قدرات لفظي و لغة عربية جميع المراحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) :

(فرصة عمل)

*محاسب تكاليف فنادق بالشروط الأتيه :: السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة لا تقل عن سنين . خبرة بالفنادق .

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: معلم جبس

معلم جبس

(فرصة عمل)

ابحث عن معلم جبس للعمل في مؤسسه بمدينة تبوك جبسون بورد.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

(للبيع)

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الفواتير الحرارية

طابعات الفواتير الحرارية

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالصور بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجودة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن برنامج كابتن يخت لقيادة اليخوت

الاكاديمية البحرية الامريكية لليخوت تعلن برنامج كابتن يخت لقيادة اليخوت

(للبيع)

؟؟ غير مستقبلك الأن في 6 شهور لتصبح ربان أحد اليخوت الفاخرة برنامج كابتن يخت بيأهلك لتكون قبطان ي.
العنوان:

حائل - السعودية

5,000 ريال

22/12/2020
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