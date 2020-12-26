شقة للبيع فرصة نادرة

(للبيع)
|شقة بحي الصفا الدور الاول مسحاتها 195 م مكونة من: عدد 5 غرف عدد 1صالة عدد 1 مطبخ عدد 4 حمامات غرفة غسيل غرفة خادمة غرفة سائق موقف خاص خزان علوي وسفلي مستقل دفعة اولي (30%) تقسيط علي خمس سنوات تحت الانشاء الاستلام 18 شهر بدون فوائد لحج عليها قبل النفاذ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فواصل
|التليفون:
|0580312478
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|العنوان:
|حي الصفا- جده
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077563
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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5,000 ريال