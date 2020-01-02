شقة للبيع غرفتين دور الثانى ش.قسم ثان الزقازيق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع غرفتين دور الثانى ش.قسم ثان الزقازيق - في الشرقية مصر

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شقة للبيع 60م.غرفتين+مطبخ +حمام.طابق الثانى تشطيب داخلى سوبرلوكس مكيفة ش.قسم ثان.أمام رئاسة حى ثان الزقازيق أفضل موقع يتوسط الزقازيق بالضبط رابط جميع الأماكن-السعر/125,000جنيه_ ت: 1147903967
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالدالعسكرى
التليفون: 01147903967

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش.قسم ثان.أمام رئاسة حى ثان الزقازيق- الزقازيق
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047517
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد

معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد

(للبيع)

امتلك شقتك فى Town Gate باطول فترة سداد بدون فوائد قريب من مركز المؤتمرات ومدارس ومسشفيات والجامعة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: بتدور ع افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بتدور ع افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

افضل الخدمات هتلاقيها عندنا فى العاصمة الادارية وسط البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء بامن وحراسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

249,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين واستشارييات اطفال

مطلوب استشاريين واستشارييات اطفال

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

2/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس زراعي للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا مهندس زراعي للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية "المنطقة الشرقية" *********************** مهندس زراعي - بكالوريوس زرا.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم )

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم مطعم

يونيفورم مطعم

(للبيع)

يونيفورم مطعم 01003358542–01200561116 chef uniforms يونيفورم مطبخ ملابس مطعم اماكن تصنيع يونيفورم مط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms شركات تصنيع ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: اشتري لبس الشتا من براندات عالمية بأفضل الاسعار من Hatolna

اشتري لبس الشتا من براندات عالمية بأفضل الاسعار من Hatolna

(للبيع)

اشتري لبس الشتا من bershka واستمتع بخامة تقيلة بجودة عالية مبطن من الداخل بكم طويل متوفر الوان متعدد.
العنوان:

القاهرة - مصر

800 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: هاتولنا هتوفرلك ساعة جيس الاصلية من امريكا الى مصر بأفضل سعر

هاتولنا هتوفرلك ساعة جيس الاصلية من امريكا الى مصر بأفضل سعر

(للبيع)

اشتري من امريكا الى مصر ساعة جيس الاصلية مع ضمان جودة المنتج والخامة، هاتولنا دوت كوم تضمن للعميل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: فرصة للاستثمار , بيتك بيطل علي محور بن زايد مباشرة

فرصة للاستثمار , بيتك بيطل علي محور بن زايد مباشرة

(للبيع)

فرصة للاستثمار , ارض للبيع على محور محمد بن زايد مباشرة , مساحة 600 متر , على بعد 5 دقائق من العاصمة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: محل تمليك يصلح صيدلية بالدقى 50م

محل تمليك يصلح صيدلية بالدقى 50م

(للبيع)

للبيع محل 50م ناصية يصلح صيدلية بجوار 2 مستشفى والعقار مرخص وموقع راقى بالدقى مطلوب ( مليون و 500 أل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: ريح دماغك وامتلك محلك فى Paris Mall

ريح دماغك وامتلك محلك فى Paris Mall

(للبيع)

هتريح دماغك وهتمتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 33 م تشطيب رخام +محارة بالدور الثالث بأنظمة أ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب صيدليات

مطلوب صيدليات

(مطلوب)

مطلوب صيدليات تصلح لسلسلة صيدليات كبرى تعمل او لا تعمل – أيجار / بيع / شراكة - برجاء التواصل عن طريق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: صيدلية للبيع متأجرة لسلسلة بجوار عيادات

صيدلية للبيع متأجرة لسلسلة بجوار عيادات

(للبيع)

للبيع صيدلية متأجرة حاليا لسلسلة ب 7500ج وزيادة 10% سنويا لمدة 7 سنوات وممكن المستأجر يخرج بشرط جزائ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

950,000 جنيه

2/1/2020
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