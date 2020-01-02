شقة للبيع غرفتين دور الثانى ش.قسم ثان الزقازيق

(للبيع)
|شقة للبيع 60م.غرفتين+مطبخ +حمام.طابق الثانى تشطيب داخلى سوبرلوكس مكيفة ش.قسم ثان.أمام رئاسة حى ثان الزقازيق أفضل موقع يتوسط الزقازيق بالضبط رابط جميع الأماكن-السعر/125,000جنيه_ ت: 1147903967
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالدالعسكرى
|التليفون:
|01147903967
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|العنوان:
|ش.قسم ثان.أمام رئاسة حى ثان الزقازيق- الزقازيق
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047517
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