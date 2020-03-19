شقة للبيع ع بعد 10 دقائق من فندق الماسة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقة فى العاصمة الجديدة ع بعد دقائق من فندق الماسة وقريبة من النهر الاخضر ومولات تجارية والمستشفيات وكافيهات ومطاعم 165 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056407
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