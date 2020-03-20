شقة للبيع علي اكبر فيو من الاندسكيب 203 فدان باميز موقع بالتجمع الخامس

شقتك بمقدم 100 الف وبالتقسيط علي 10 سنين اخر شارع التسعين دقايق من الدون تون وبوينت 90 والجامعة الامريكية ارقي واميز موقع بالتجمع و بطل علي فيو 203 فدان الشقة كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات يعني اول ما تستلم وحدتك تقدر تعيش فيها للتفاصيل كلمنا او واتس اب