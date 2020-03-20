شقة للبيع علي اكبر فيو من الاندسكيب 203 فدان باميز موقع بالتجمع الخامس

(للبيع)
|شقتك بمقدم 100 الف وبالتقسيط علي 10 سنين اخر شارع التسعين دقايق من الدون تون وبوينت 90 والجامعة الامريكية ارقي واميز موقع بالتجمع و بطل علي فيو 203 فدان الشقة كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات يعني اول ما تستلم وحدتك تقدر تعيش فيها للتفاصيل كلمنا او واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056479
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