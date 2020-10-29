شقة للبيع دور تالت على الشارع الرئيسي مباشرة مساحة صافي 114 م بالعاشر

(للبيع)
|شقه للبيع بالعاشر من رمضان مجاورة 31 دور تالت على الشارع الرئيسي مباشرة مساحة 114م صافي الومنتال تشطيب الترا سوبر لوكس متاح فيديو للشقة بالكامل للتواصل واتس اب او تيليفون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01061320604
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|العنوان:
|العاشر من رمضان مجاورة 31 على الشارع الرئيسي مباشرة تشطيب الترا سوبر لوكس- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|420,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079476
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