شقة للبيع دور تالت على الشارع الرئيسي مباشرة مساحة صافي 114 م بالعاشر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع بالعاشر من رمضان مجاورة 31 دور تالت على الشارع الرئيسي مباشرة مساحة 114م صافي الومنتال تشطيب الترا سوبر لوكس متاح فيديو للشقة بالكامل للتواصل واتس اب او تيليفون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01061320604

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العنوان: العاشر من رمضان مجاورة 31 على الشارع الرئيسي مباشرة تشطيب الترا سوبر لوكس- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 420,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079476
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صورة الاعلان: شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق - في الشرقية مصر

شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق

(للإيجار)

- في الشرقية مصر

شقق للايجار حى مبارك بالزقازيق 125 متر ثلاث غرفة وصاله وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس قريبة من كلية الز.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق - في الشرقية مصر

شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق

(للإيجار)

- في الشرقية مصر

شقق للايجار حى مبارك بالزقازيق 125 متر ثلاث غرفة وصاله وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس قريبة من كلية الز.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

29/10/2020
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