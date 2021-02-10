شقة للبيع دور اول بتراس ف ياسمين فيلات ف التجمع

شقة للبيع في حي راقي وحواليك كل خدمات بمساحة 2200 مكون من : ( 3غرفة +3 حمام +ريسبشن+مطبخ ) متشطب + سيراميك اسباني بسعر 2200000 الف لاستفسار ومعرفة التفاصيل تواصل فون او واتس ع 01021551076