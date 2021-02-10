شقة للبيع دور اول بتراس ف ياسمين فيلات ف التجمع

(للبيع)
|شقة للبيع في حي راقي وحواليك كل خدمات بمساحة 2200 مكون من : ( 3غرفة +3 حمام +ريسبشن+مطبخ ) متشطب + سيراميك اسباني بسعر 2200000 الف لاستفسار ومعرفة التفاصيل تواصل فون او واتس ع 01021551076
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|154,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083447
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