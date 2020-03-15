شقة للبيع جاهزة على السكن س لوكس التسليم فورى

(للبيع)
|للبيع شقة 110م جاهزة على السكن لا تحتاج مصاريف 2 غرفة + رسيبشن ك + حمام + مطبخ – عداد كهرباء قديم + غاز طبيعى – الدور 6 ويوجد مصعد العقار 10 أدوار ساكن بالكامل عائلات – ترى الشارع الرئيسى تانى عمارة من ش المنشية – ميدان الساعة –الطالبية - فيصل – الجيزة ( مطلوب 325 ألأف ج ) - للتواصل 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|الطالبية- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058100
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