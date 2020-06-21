شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بين شارعين رئيسين امام شارع رئيسى عرضه 80 م ومن الخلف شارع عرضه 60 م بجوار النهر الاخضر ومطار العاصمة وحى السفارات شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل بسعر متر قليل وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|217,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061167
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