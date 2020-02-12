شقة للبيع تطل ع الاهرامات فى صن كابيتال

(للبيع)
|شقة للبيع باطلالة مميزة ع الاهرامات فى صن كابيتال بجوار المتحف المصرى الكبير وع بعد دقائق من مطار سفنكس و 3 فنادق عالمية شقتك 143 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +2 حمام ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد تصل الى 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الحضارة والتاريخ فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052559
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