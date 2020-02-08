شقة للبيع تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +2حمام +مطبخ ) قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وطريق السخنة وقريب لمنطقة الخدمات مستشفيات ومولات عشان تعيش حياة برفاهية وامان كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052041
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