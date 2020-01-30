شقة للبيع بview مميز فى 6 اكتوبر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بview مميز فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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امتلك شقتك فى 6 اكتوبر واستمتع بview مميز ع الاهرامات وخليك قريب من المتحف المصرى الكبير ومول مصر وجامعة انترناشونال ومدرسة فرنسيةوبريطانية ومستشفيات وخدمات تانية كتير شقتك 138م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بview مميز ع الاهرامات فى 6 اكتوبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051053
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25/1/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
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24/1/2020
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القسم: 

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24/1/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

هتمتلك شقتك في الشيخ بسعر متر 24 وبالتقسيط علي 6 سنين هتمتلك شقتك شامل المطبخ والتكيفات والجراج واس.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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24/1/2020
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الحق امتلك وحدتك في ابراج زيد الشيخ زايد من ساوريس 24 الف كامل التشطيب

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- في 6 أكتوبر مصر

شركة ora ساويرس شركة ليها تاريخ طويل من التطوير العقاري والانشاءات وسابقة اعمال محترمة بتقدم اخر مش.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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24/1/2020
صورة الاعلان: 24 الف سعر المتر شامل المطبخ والتكيفات والجراج في الشيخ زايد وعيش التميز - في 6 أكتوبر مصر

24 الف سعر المتر شامل المطبخ والتكيفات والجراج في الشيخ زايد وعيش التميز

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: تملك شقتك باكتوبر بارقى الاماكن ، بحى البوليفارد - في 6 أكتوبر مصر

تملك شقتك باكتوبر بارقى الاماكن ، بحى البوليفارد

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
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