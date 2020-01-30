شقة للبيع بview مميز فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|امتلك شقتك فى 6 اكتوبر واستمتع بview مميز ع الاهرامات وخليك قريب من المتحف المصرى الكبير ومول مصر وجامعة انترناشونال ومدرسة فرنسيةوبريطانية ومستشفيات وخدمات تانية كتير شقتك 138م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بview مميز ع الاهرامات فى 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051053
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