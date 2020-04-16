شقة للبيع بview روعة فى العاصمة الادارية

بview روعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات ومسجد الفتاح العليم وفندق الماسة باجمل view ع المساحات الخضراء مع الاستمتع بكل الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية عشان تعمل شوبينج كل يوم شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل view فى العاصمة الادارية