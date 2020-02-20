شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت

(للبيع)
|شقتك بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +Dressing ) ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة وحى السفارات وكافيهات ومولات بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بview روعة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053586
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