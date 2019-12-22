شقة للبيع بVIEW مميز فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بVIEW مميز فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقة للبيع بview مميز ع كريستال لاجون وحمامات سباحة وبموقع حيوى بين شارعين رئيسين قريب من حى السفارات ومركز المؤتمرات وفندق الماسة ومولات تجارية وClub house تشطيب اكسترا لوكس 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 189,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046148
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22/12/2019
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22/12/2019
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22/12/2019
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القسم: 

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22/12/2019
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22/12/2019
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22/12/2019
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