شقة للبيع بVIEW مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقة للبيع بview مميز ع كريستال لاجون وحمامات سباحة وبموقع حيوى بين شارعين رئيسين قريب من حى السفارات ومركز المؤتمرات وفندق الماسة ومولات تجارية وClub house تشطيب اكسترا لوكس 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بمقدم بسيط والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046148
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