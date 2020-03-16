شقة للبيع ب 10% مقدم 10 سنين بدون فوايد اميز نظام سداد مع ساويرس

(للبيع)
|هتقدر تمتلك وحدتك مع اقوي نظام سداد في اكتوبر من شركة ora 10% مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد ومش بس نظام السداد القوي المشروع كله من اول البنية التحتية للمشروع والتصميم الخارجي للواحدات والتشطيب المميز لوحدات المشروع والفيو اللي بتطل عليها واللي مساحاته اكبر 200 فدان ودا بيدي راقي و تميز للوحدات وبيساعدك علي انك تستجم وانت في بيتك مع عيلتك كل دا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10 سنين تقدر تمتلك وحدتك للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056165
295,000 جنيه
175,000 جنيه
189,000 جنيه
185,000 جنيه
208,000 جنيه
183,000 جنيه
158,000 جنيه
135,000 جنيه
799,000 جنيه
100,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
750,000 جنيه
1,340,000 جنيه
220,000 جنيه