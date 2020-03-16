شقة للبيع ب 10% مقدم 10 سنين بدون فوايد اميز نظام سداد مع ساويرس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هتقدر تمتلك وحدتك مع اقوي نظام سداد في اكتوبر من شركة ora 10% مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد ومش بس نظام السداد القوي المشروع كله من اول البنية التحتية للمشروع والتصميم الخارجي للواحدات والتشطيب المميز لوحدات المشروع والفيو اللي بتطل عليها واللي مساحاته اكبر 200 فدان ودا بيدي راقي و تميز للوحدات وبيساعدك علي انك تستجم وانت في بيتك مع عيلتك كل دا بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10 سنين تقدر تمتلك وحدتك للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056165
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