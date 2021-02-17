شقة للبيع بين المريوطية و اللبيني موقع متميز بجوار أندريا القديمة و فيلا النحاس باشا تطل على المريوطية فيصل و شارع اللبيني شبكة طرق لجميع أنحاء الجمهورية المساحة ١4٠متر عبارة عن: 3نوم + ٢حمام+ مطبخ أمريكي رخام مستورد + ريسبشن ٢قطعة الشقة بها عداد كهرباء + غاز + مياه الدور التاسع و يعلوها ثلاثة أدوار يوجد تصالح بحي الهرم المطلوب : 650 ألف جنيه من غير الأثاث و 700 ألف جنيه بالعفش و الأدوات الكهربائية