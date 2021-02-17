(للبيع)
|شقة للبيع بين المريوطية و اللبيني موقع متميز بجوار أندريا القديمة و فيلا النحاس باشا تطل على المريوطية فيصل و شارع اللبيني شبكة طرق لجميع أنحاء الجمهورية المساحة ١4٠متر عبارة عن: 3نوم + ٢حمام+ مطبخ أمريكي رخام مستورد + ريسبشن ٢قطعة الشقة بها عداد كهرباء + غاز + مياه الدور التاسع و يعلوها ثلاثة أدوار يوجد تصالح بحي الهرم المطلوب : 650 ألف جنيه من غير الأثاث و 700 ألف جنيه بالعفش و الأدوات الكهربائية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01124770888
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|العنوان:
|- المريوطية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085283
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