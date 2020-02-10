شقة للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا ع شارعين رئيسين قريب من حى السفارات والمدينة الطبية ومدارس شقتك 220م (ريسبشن +مطبخ +3 غرف نوم +Dressing +3 حمام ) باقل سعر للمتر وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052288
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