شقة للبيع بمنطقة مميزة فى R7 لاستثمار اكيد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بمنطقة مميزة فى R7 لاستثمار اكيد - في القاهرة مصر

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بمنطقة مميزة فى ال R7 امتلك شقتك فى زافانى بفيو رائع ع المساحات الخضراء شقتك ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) قريبة من كل احتياجاتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم كل ده واكتر بمقدم 131 الف و الباقى بالتقسيط المريح ع 9 سنين بدون فوائد كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك باميز مناطق العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 131,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2021
رقم الإعلان: 2079729
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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(للبيع)

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12/1/2021
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11/1/2021
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شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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11/1/2021
صورة الاعلان: شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

شقه بالتقسيط بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للتقسيط)

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11/1/2021
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(للبيع)

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11/1/2021
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ااحجز شقه دلوقتي للبيع في بارك لين في العاصمه الاداريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز شقه دلوقتي للبيع في بارك لين في العاصمه الاداريه مساحه 203متر اشقه للبيع في العاصمه الاداريه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,413,119 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: لو انت عايز حاجه كاش ولقطة بفيو وموقع مميز - في القاهرة مصر

لو انت عايز حاجه كاش ولقطة بفيو وموقع مميز

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

570,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه للبيع بارقي مكان في العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

امتلك شقه للبيع بارقي مكان في العاصمه الاداريه

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

12,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: احجز دوبلكس في العاصمه الاداريه بسعر خيالي - في القاهرة مصر

احجز دوبلكس في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)

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دوبلكس للبيع في العاصمه الاداريه مساحه متر 355متر تطل علي الحي الدبلوماسي 4غرف نوم_ 2حمام _ مطبخ _ .
العنوان:

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القسم: 

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10/1/2021
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