شقة للبيع بمنطقة مميزة فى R7 لاستثمار اكيد

(للبيع)
|بمنطقة مميزة فى ال R7 امتلك شقتك فى زافانى بفيو رائع ع المساحات الخضراء شقتك ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) قريبة من كل احتياجاتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم كل ده واكتر بمقدم 131 الف و الباقى بالتقسيط المريح ع 9 سنين بدون فوائد كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك باميز مناطق العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|131,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079729
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