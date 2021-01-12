شقة للبيع بمنطقة مميزة فى R7 لاستثمار اكيد

بمنطقة مميزة فى ال R7 امتلك شقتك فى زافانى بفيو رائع ع المساحات الخضراء شقتك ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) قريبة من كل احتياجاتك حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم كل ده واكتر بمقدم 131 الف و الباقى بالتقسيط المريح ع 9 سنين بدون فوائد كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك باميز مناطق العاصمة الادارية