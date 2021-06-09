شقة للبيع بمكان متميز بالجيزة تشطيب سوبر لوكس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بمكان متميز بالجيزة تشطيب سوبر لوكس - في الجيزة مصر

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شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الدور فوق الارضي ٢ غرفة مقفولين حمام مساحة كبيرة مطبخ ريسبشن كبير قطعتين تشطيب سوبر لوكس الاتصال على الرقم 01006010007 واتس اب / 01113333494 غاز طبيعي ، عداد كهرباء قديم ، السعر ٥٣٠الف جنيه كاش ملحوظة: البيع من خلال المالك و لا يوجد عمولات و نقل الملكية بيبقي في الشركة المالكة للابراج و بتطلع لحضرتك عقد جديد بأسم حضرتك و الشقة لا يوجد عليها اقساط او مخالفات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سمير
التليفون: 01006010007

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 80 شارع الابراج - برج الجيزة البحرى - بجوار محطة مترو الجيزة - الدور الاول- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096419
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