شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت

بمقدم بسيط هتقدر تستثمر صح وتزود فلوسك فى تاون جيت يعنى هتمتلك شقة ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة و تستمتع بخدماتك اللى حواليك مول تجارى و حمامات سباحة وكافيهات و خدمات تانية اكتر جمب شقتك 170 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) بمقدم 160 الف و هتقسط الباقى براحتك بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بمقدم بسيط فى العاصمة الادارية