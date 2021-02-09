شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت

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صورة الاعلان: شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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بمقدم بسيط هتقدر تستثمر صح وتزود فلوسك فى تاون جيت يعنى هتمتلك شقة ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة و تستمتع بخدماتك اللى حواليك مول تجارى و حمامات سباحة وكافيهات و خدمات تانية اكتر جمب شقتك 170 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) بمقدم 160 الف و هتقسط الباقى براحتك بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بمقدم بسيط فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083315
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9/2/2021
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9/2/2021
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