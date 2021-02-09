شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت

(للبيع)
|بمقدم بسيط هتقدر تستثمر صح وتزود فلوسك فى تاون جيت يعنى هتمتلك شقة ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق الماسة و تستمتع بخدماتك اللى حواليك مول تجارى و حمامات سباحة وكافيهات و خدمات تانية اكتر جمب شقتك 170 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) بمقدم 160 الف و هتقسط الباقى براحتك بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بمقدم بسيط فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083315
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