(للبيع)
|شقة للبيع بمدينة 6 أكتوبر بالشماليات حي 300 مساحة 170 متر 3غرف + 2 حمام دور ثاني تقسيط علي 3 سنوات مطلوب 800 الف 01002954044
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|SH
|التليفون:
|01002954044
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- حي ال 300 - التوسعات الشمالية
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074574
1,326,000 جنيه
2,350,000 جنيه
550,000 جنيه
7,200 جنيه
4,500 جنيه
759,000 جنيه
280,000 جنيه
325,000 جنيه
2,230,000 جنيه
700,000 جنيه
750,000 جنيه
280,000 جنيه
320,000 جنيه
775,000 جنيه
اتصل