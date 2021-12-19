شقة للبيع بمدينة نصر

شقة للبيع 250م ألترا سوبرلوكس فيو مفتوح على مكرم عبيد الرئيسي بالكامل بتراس كبير جدا بحرى تشطيبات مودرن حديثة جدا مستوردة أرضيات رخام و بورسلين و ورق حائط ليزر 3d و جبس بورد و بيت نور مكونة من ( 3 غرف نوم كبار جدا كل غرفة بها قعدة ليفينج - 3 حمامات منهم حمام ماستر و منهم حمام جاكوزى - ريسبشن 4 قطع كبار - مطبخ كبير جدا من أرقى أنواع المطابخ و الرخام - تراس كبير جدا بعرض الريسبشن بالكامل فيو على مكرم عبيد الرئيسي) الشقة بها حصة فى الأرض و عمارة مبانى تسعينات و المدخل متجدد بالكامل من شهر رخام و جر