شقة للبيع بمدينة نصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بمدينة نصر - في القاهرة مصر

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شقة للبيع 250م ألترا سوبرلوكس فيو مفتوح على مكرم عبيد الرئيسي بالكامل بتراس كبير جدا بحرى تشطيبات مودرن حديثة جدا مستوردة أرضيات رخام و بورسلين و ورق حائط ليزر 3d و جبس بورد و بيت نور مكونة من ( 3 غرف نوم كبار جدا كل غرفة بها قعدة ليفينج - 3 حمامات منهم حمام ماستر و منهم حمام جاكوزى - ريسبشن 4 قطع كبار - مطبخ كبير جدا من أرقى أنواع المطابخ و الرخام - تراس كبير جدا بعرض الريسبشن بالكامل فيو على مكرم عبيد الرئيسي) الشقة بها حصة فى الأرض و عمارة مبانى تسعينات و المدخل متجدد بالكامل من شهر رخام و جر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم سمارت
التليفون: 01118842920

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العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,550,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115740
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