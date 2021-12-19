شقة للبيع بمدينة نصر

(للبيع)
|شقة للبيع 250م ألترا سوبرلوكس فيو مفتوح على مكرم عبيد الرئيسي بالكامل بتراس كبير جدا بحرى تشطيبات مودرن حديثة جدا مستوردة أرضيات رخام و بورسلين و ورق حائط ليزر 3d و جبس بورد و بيت نور مكونة من ( 3 غرف نوم كبار جدا كل غرفة بها قعدة ليفينج - 3 حمامات منهم حمام ماستر و منهم حمام جاكوزى - ريسبشن 4 قطع كبار - مطبخ كبير جدا من أرقى أنواع المطابخ و الرخام - تراس كبير جدا بعرض الريسبشن بالكامل فيو على مكرم عبيد الرئيسي) الشقة بها حصة فى الأرض و عمارة مبانى تسعينات و المدخل متجدد بالكامل من شهر رخام و جر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,550,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115740
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