شقة للبيع بمدينة الشروق - المنطقه السابعه

(للبيع)
|بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مطبخ + تراس ) (استلام فووري) 📍موقع مميز وقريبة 👈من طريق السويس 👈وكمبوند حسن علام عرض لفترة بـ1,350,000 ج كاش بدل من 1,500,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقه السابعه- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082875
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