شقة للبيع بمارتل تطوان

(للبيع)

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المغرب (طنجة تطوان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة رائعة بمارتل تطوان مطلة على البحر وقريبة منه لمن يهمه الامر المرجو الاتصال بالرقم 0696306199 مباشرة أو عبر الواتساب للتدكير هناك شقق أخرى للبيع وشكرا للجميع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: IBRAHIM
التليفون: 0696306199

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 10 REU 1 AV SANHAJA ET 0- MARTIL
طنجة تطوان -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 780,000 درهم
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2082035
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صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

طلوب معلمين بريستا للعمل بأفخم كافي شوب VIP بسلطنة عمان الامتيازات : السكن و المواصلات و التغطية ا.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب سائقين لركن السيارات

مطلوب سائقين لركن السيارات

(فرصة عمل)

علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكوم.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب سائقين لركن السيارات

مطلوب سائقين لركن السيارات

(فرصة عمل)

علن شركة جاسم للتوظيف عن عرض سائقين ركن السيارات بدولة قطر بأفخم الفنادق والمولات والمستشفيات الحكوم.
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: tout le travaille marocaine a votre service

tout le travaille marocaine a votre service

(فرصة عمل)

aster contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sitt.

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي

مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي

(فرصة عمل)

مطلوب معلمين شاورما عدد 4 الراتب 2500 ريال سعودي.
القسم: 

2,500 ريال

22/1/2021
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صورة الاعلان: شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملا

شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملا

(فرص)

شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملات نظافة و طبخات و مربيات .

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

مطلوب حراس و حارسات أمن للعمل في دولة الامارات العربية للمزيد من الاستفسار و طلب المعلومات المرجو ا.
القسم: 

اتصل

8/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري

مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري

(فرصة عمل)

مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري.
القسم: 

اتصل

8/1/2021
صورة الاعلان: لدينا خادمات من المغرب للاستقدام السريع والمضمون

لدينا خادمات من المغرب للاستقدام السريع والمضمون

(طلب عمل)

لدينا خادمات من المغرب للاستقدام السريع والمضمون عاملات جادات من سن 21 سنة فما فوق الى 50 سنة لمزيد .

4,000 ريال

8/1/2021
صورة الاعلان: tout le travaille marocaine a votre service

tout le travaille marocaine a votre service

(فرص)

master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: tout le travaille marocaine a votre service

tout le travaille marocaine a votre service

(فرص)

master contact company est une société de recrutement de profils tel que : Femme de ménage, Baby Sit.

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

تعلن شركة جاسم للتوظيف عن فرصة عمل بدولة قطر . مطلوب 112 سائق vip لركن السيارات. الراتب 1500ريال قط.

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل

فرصة عمل

(فرصة عمل)

تعلن شركة جاسم للتوظيف عن عرض حراس الامن في دولة الامارات العربية المتحدة ♨️ مطلوب حراس.

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عدد 4 طباخات للعمل بقصر أميري بالامارات الراتب 3000 درهم اماراتي

مطلوب عدد 4 طباخات للعمل بقصر أميري بالامارات الراتب 3000 درهم اماراتي

(فرصة عمل)

شركة مستر كونطاكت توفر لكم عملات منزليات بحسب اختياركم هنا يمكنكم اجاد عملات نظافة و طبخات و مربيات .

اتصل

23/12/2020
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