شقة للبيع بمارتل تطوان

(للبيع)
|شقة رائعة بمارتل تطوان مطلة على البحر وقريبة منه لمن يهمه الامر المرجو الاتصال بالرقم 0696306199 مباشرة أو عبر الواتساب للتدكير هناك شقق أخرى للبيع وشكرا للجميع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|IBRAHIM
|التليفون:
|0696306199
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|10 REU 1 AV SANHAJA ET 0- MARTIL
طنجة تطوان - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|780,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082035
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2,500 ريال
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4,000 ريال
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