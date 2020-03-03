شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية

شقة للبيع بمكان مميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند GREEN AVENUE بالقرب من النهر الاخضر والمولات التجارية والادارية وشقتك 210م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وممشي للدراجات وخدمات غيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر