شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|شقة للبيع بمكان مميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند GREEN AVENUE بالقرب من النهر الاخضر والمولات التجارية والادارية وشقتك 210م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح ومن غير اي فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وممشي للدراجات وخدمات غيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055011
3,500,000 جنيه
150,000 جنيه
180,000 جنيه
520,000 جنيه
475,000 جنيه
19,500 جنيه
2,750,000 جنيه
2,500,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
1,500,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
16,500,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,600,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2,700,000 جنيه
4,000,000 جنيه
اتصل
584,000 جنيه