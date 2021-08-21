شقة للبيع بكمبوند مميز يوفرلك الراحة والامان ليك ولاسرتك ف العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند مميز يوفرلك الراحة والامان ليك ولاسرتك ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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فى كابيتال هايتس هنوفرلك الراحة والامان ليك ولاسرتك بامتلاك شقة متشطبة بالجراج والنادى هدية شقة 149م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس ) قريبة من الحى الدبلوماسى و ارض المعارض ب470 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مع افضل وارقى الخدمات اللى ملهاش مثيل بكمبوند موقعه مميز جدا بمنطقة المستثمرين لحياة هادية وراقية ليك ولاسرتك يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 470,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103101
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