شقة للبيع بكمبوند متكامل الخدمات فى العاصمة الادارية

بكمبوند متكامل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجارى وخدمات تانية كتير وع بعد دقائق من طريق السخنة ومطار العاصمة باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند متكامل فى العاصمة الادارية