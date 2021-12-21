شقة للبيع بكمبوند لايت ستي شقة 160م بارض الجمعيات 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ اول سكن الدور الثالث ـ اسانسير امن وانتركم ـ مدخل شيك المطلوب 1150000 ت/01000413332 01000109720