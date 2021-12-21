(للبيع)
|شقة للبيع بكمبوند لايت ستي شقة 160م بارض الجمعيات 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ اول سكن الدور الثالث ـ اسانسير امن وانتركم ـ مدخل شيك المطلوب 1150000 ت/01000413332 01000109720
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116188
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