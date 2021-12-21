شقة للبيع بكمبوند لايت ستي

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع بكمبوند لايت ستي شقة 160م بارض الجمعيات 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ اول سكن الدور الثالث ـ اسانسير امن وانتركم ـ مدخل شيك المطلوب 1150000 ت/01000413332 01000109720
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116188
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