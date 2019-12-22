شقة للبيع بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد بسعر مميز 208 متر

(للبيع)
|شقة للبيع بكمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد بسعر مميز • المساحة: 208 متر • الدور الأول باسانسير • 3 غرف نوم و3 حمام • موقع تحفة فيو مميز جدا • نصف تشطيب إستلام فوري لمزيد من التفاصيل والمعاينة: 01096834595
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Future Home
|التليفون:
|01096834595
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|العنوان:
|كمبوند كورتيارد ويستاون سوديك الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046129
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