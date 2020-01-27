شقة للبيع بكمبوند بيفرلي هيلز

(للبيع)
|❎❎شقة للبيع المرحله الاولي 《بيفرلي هيلز》 ❎المساحة 297 م/ تشطيب سوبر لوكس ❎3 غرف+. 3 حمام + غرفه ناني بالحمام ❎فيو مفتوح غير مجروحة ❎❎مفروشة فرش كااااامل ☑️ دور تاني البيع بالفرش للمعاينة و الاستفسار:📞 01099976805 01099976574 ******المعاينه ((مجانا))
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mo Mohamed
|التليفون:
|01099976574
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|العنوان:
|بيفرلي هيلز- مدينة الشيخ زايد بيفرلي هيلز
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050784
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