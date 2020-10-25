(للبيع)
|شقة للبيع بكمبوند بداية بأرقى مناطق حدائق اكتوبر للبيع شقة بحدائق اكتوبر – كمبوند بداية 1 بجوارأرقى الكمبوندات / بيتا جولف - كنز– دجلة جاردنز – الحى الايطالى رابع بلكونة قبل الأخير – اسانسير المساحة 80 متر غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام نصف تشطيب عالواجهة أمام المول مطلوب 325 الف جنيه للاستفسار وطلب المعاينة ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|بداية- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070433
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