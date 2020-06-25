شقة للبيع بقباء على بعد دقيقة واحدة من شارع جسر السويس

(للبيع)
|الشقة فى برج 11 دور فى اول ش عمر بن الخطاب امام سوق القنال 3 حجرات و حمامين الدور السابع اسانسير و غاز و عداد كهرباء على بعد دقيقة من جسر السويس الرئيسى و فيها مطبخ خشب المساحة 135 متر تشطيب سوبر لوكس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عفاف
|التليفون:
|01001420732
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061571
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