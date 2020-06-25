شقة للبيع بقباء على بعد دقيقة واحدة من شارع جسر السويس

الشقة فى برج 11 دور فى اول ش عمر بن الخطاب امام سوق القنال 3 حجرات و حمامين الدور السابع اسانسير و غاز و عداد كهرباء على بعد دقيقة من جسر السويس الرئيسى و فيها مطبخ خشب المساحة 135 متر تشطيب سوبر لوكس