شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|شوف اجمل المناظر الطبيعية كل يوم وامتلك شقتك فى تاون جيت وخليك قريب من ارض المعارض و مسجد الفتاح العليم شقتك (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بفيو جميل ع لاند سكيب وقريب من Kids area و مطاعم ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم كل ده بمقدم 142 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|142,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083313
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