شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية

شوف اجمل المناظر الطبيعية كل يوم وامتلك شقتك فى تاون جيت وخليك قريب من ارض المعارض و مسجد الفتاح العليم شقتك (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بفيو جميل ع لاند سكيب وقريب من Kids area و مطاعم ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم كل ده بمقدم 142 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو فى تاون جيت