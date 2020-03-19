شقة للبيع بفيو ع كريستال لاجون فى العاصمة الجديدة

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صورة الاعلان: شقة للبيع بفيو ع كريستال لاجون فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية بفيو مميز ع كريستال لاجون وقريب من حى السفارات وفندق الماسة والجامعة الروسية والمدينة الطبية شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing ) بخصم 5% وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 216,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056406
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18/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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18/3/2020
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القسم: 

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18/3/2020
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18/3/2020
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