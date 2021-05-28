شقة للبيع بعرض مميز ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|الحق امتلك وحدتك بكمبوند الموندو بسعر متر الكاش وبالتقسيط ع 5 سنين من غير اى فوائد واستمتع باجمل فيو ع لاند سكيب وكريستال لاجون وانت فى شقتك 182 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + dressing +تراس ) ب121 الف مقدم قريب من مول تجارى و حمامات سباحة وكلوب هاوس مجانا لفترة محدودة مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بسعر متر الكاش فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|121,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095286
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