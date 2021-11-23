(للبيع)
|شقة للبيع بشارع متفرع من حسنين هيكل شقة 170م بالمنطقة السادسة 2غرفة ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ علي الواجهة ـ بلكونة خلفية _ حصة بالارض الدور الخامس اسانسير المطلوب 1350000 ت/01000109720 01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة السادسة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112444
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