شقة للبيع بشارع متفرع من حسنين هيكل

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع بشارع متفرع من حسنين هيكل شقة 170م بالمنطقة السادسة 2غرفة ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ علي الواجهة ـ بلكونة خلفية _ حصة بالارض الدور الخامس اسانسير المطلوب 1350000 ت/01000109720 01000413332
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: المنطقة السادسة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112444
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