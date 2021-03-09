شقة للبيع بسعر لقطة و بدون نسبة تحميل ف كابيتال هايتس 2

(للبيع)
|بسعر لقطة ومميز جدا هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمنطقة الاستثمار و بجانب الكتدرائية مباشرة مع افضل خدمات مول تجارى به مجمع سينما و كيدز اريا وكافيهات شقتك 161 م صافى بدون نسبة تحميل تشطيب كامل ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +Dressing +تراس ) مع الجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا كل ده بمقدم 219 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد لاستثمار جديد كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بمنطقة روعة بكابيتال هايتس 2
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس 2- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|219,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086529
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