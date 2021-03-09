شقة للبيع بسعر لقطة و بدون نسبة تحميل ف كابيتال هايتس 2

بسعر لقطة ومميز جدا هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمنطقة الاستثمار و بجانب الكتدرائية مباشرة مع افضل خدمات مول تجارى به مجمع سينما و كيدز اريا وكافيهات شقتك 161 م صافى بدون نسبة تحميل تشطيب كامل ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +Dressing +تراس ) مع الجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا كل ده بمقدم 219 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد لاستثمار جديد كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بمنطقة روعة بكابيتال هايتس 2