شقة للبيع بسعر لقطة لسكن افضل فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عايز تسكن فى مكان افضل تعالى العاصمة الادارية وسط افضل خدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات وعيادات طبية وقريب من طريق السخنة وحى السفارات وفندق الماسة ومسجد الفتاح العليم شقتك 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 3 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افضل اماكن العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|322,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060078
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