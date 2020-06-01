شقة للبيع بسعر لقطة لسكن افضل فى العاصمة الادارية

عايز تسكن فى مكان افضل تعالى العاصمة الادارية وسط افضل خدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات وعيادات طبية وقريب من طريق السخنة وحى السفارات وفندق الماسة ومسجد الفتاح العليم شقتك 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 3 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افضل اماكن العاصمة الادارية