شقة للبيع بسعر شامل التشطيب و0% مقدم فى تريو جاردنز

عيش انت وعيلتك وسط رفاهية ملهاش مثيل زى المشاهير ونجوم السينما و امتلك شقة بجاردن خاص بارقى كمبوند بالتجمع الخامس فى جولدن سكوير شقة 135 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام + تكييفات هديه + سمارت هوم ) تشطيب سوبر لوكس قريب من خدماتك اللى كلها حواليك : • مركز تجارى • مركز طبى وعيادات • ملاعب اطفال • طرق مخصصة للدراجات و خدمات تانية كتير باقل مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بارقى كمبوند بالتجمع الخامس