شقة للبيع بسعر شامل التشطيب و0% مقدم فى تريو جاردنز

(للبيع)
|عيش انت وعيلتك وسط رفاهية ملهاش مثيل زى المشاهير ونجوم السينما و امتلك شقة بجاردن خاص بارقى كمبوند بالتجمع الخامس فى جولدن سكوير شقة 135 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام + تكييفات هديه + سمارت هوم ) تشطيب سوبر لوكس قريب من خدماتك اللى كلها حواليك : • مركز تجارى • مركز طبى وعيادات • ملاعب اطفال • طرق مخصصة للدراجات و خدمات تانية كتير باقل مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بارقى كمبوند بالتجمع الخامس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|تريو جاردنز- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096741
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