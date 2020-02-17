شقة للبيع بروف ع منظر جمالى رائع فى تاون جيت

(للتقسيط)
|امتلك شقة فى تاون جيت بروف 100م واستمتع باجمل فيو للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وهتعمل احلى حفلات شواء وباربكيو مع عيلتك وصحابك شقتك 275م تشطيب كامل (4 غرف نوم +مطبخ +4 حمام +living +ريسبشن +dressing ) قريبة من حى السفارات وومركز المؤتمرات بسعر مميز واطول فترة سداد بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بروف ع اجمل فيو جمالى فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|314,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053161
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