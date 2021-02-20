شقة للبيع بدون نسبة تحميل ف العاصمة الادارية

(للبيع)
|بمساحة صافية و بدون نسبة تحميل امتلك شقتك فى كابيتال هايتس بسعر شامل النادى الرياضى المتكامل و مصاريف الجراج و استمتع بخدمات ملهاش مثيل حمامات سباحة و مول تجارى به مجمع سينمات و مركز للطيران الحر كلها جمب شقتك تشطيب كامل 149.5 م ( 3 غرف نوم + مطبخ + living + ريسبشن +3 حمام + 2 تراس ) بمقدم 205 الف والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بدون نسبة تحميل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084470
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