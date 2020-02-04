شقة للبيع بخصم 12% فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|بخصم 12% امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وقريب من حى السفارات وفندق الماسة وارض المعارض شقتك 187 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051607
185,000 جنيه
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