شقة للبيع بخصم 12% فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بخصم 12% فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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بخصم 12% امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وقريب من حى السفارات وفندق الماسة وارض المعارض شقتك 187 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 238,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051607
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4/2/2020
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4/2/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

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القسم: 

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4/2/2020
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القسم: 

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4/2/2020
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القسم: 

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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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