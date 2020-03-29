شقة للبيع بحي - بينكي - الاسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة 150 متر ناصية 3حجرة و رسيبشن - الدور السابع - اعلاها دورين - باب حديد زائد باب خشب - كاملة النجارة عموله - بالبرج اسنسيل المتبقي من التشطيب ( النقاشة و البلاط وتركيب الحنفيا ت )- البيع بعسر السوق ناقص 500 جنية في المتر - عنوانها الاسكندرية حي بينكي شارع البشوات - خلف عمر افندي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد نعيم
التليفون: 01220768788 --- 01555819115 --- 01124329201

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العنوان: شارع التوبة- دمنهور - العبارة
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056989
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

_شقه 150 م بمقدم 245,000 ج بالحي الاول فيلات وتسهيلات حتى 48 شهر _شقه 195 أمامية م بمقدم 285,000 ج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: ادفع5% فقط واحجز شقتك الترا سوبر لوكس وبدون فوايد في ارقي كمبوند امام مول

ادفع5% فقط واحجز شقتك الترا سوبر لوكس وبدون فوايد في ارقي كمبوند امام مول

(للبيع)

شقتك تشطيب الترا سوبر لوكس من شركة اوراسكوم للتطوير العقاري واللي لها معايير جوده معينة في التشطب و.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: برنامج اونلاين لشركات المقاولات

برنامج اونلاين لشركات المقاولات

(للبيع)

الوقت بيجرى وكل يوم فى جديد وانت كصاحب شركة مقاولات كبيرة ولسه بتشتغل بنظام الدفاتر والورق يبقى لازم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك

في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

شاليهك دلوقتي في لاسيرينا السخنة يعني هتصيف وتشتي طول السنة في اي وقت وبراحتك واستمتع بأحلي الخدمات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك

(للبيع)

عيش احلي ايام حياتك وقضي مصيفك مع اولادك وعيش الويك اند زي مانت عايز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد

متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد

(للتقسيط)

في راس سدر هتقدر تمتلك شاليهك بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

29/3/2020
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات

عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 5مترجم لغة فرنسية عدد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادة في العاصمة علي اكبر لاند سكيب

امتلك عيادة في العاصمة علي اكبر لاند سكيب

(للتقسيط)

علي اكبر لاند سكيب في مول sixty امتلك عيادتك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم وفي مكان مميز جد.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

مكتبك في العاصمة بالتقسيط المريح وبدون مقدم

(للتقسيط)

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم في مكان مميز جدا بمول s.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم

فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم

(للبيع)

فست رجالى كاجوال _شركة Tn لليونيفورم متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من النهر الاخضر امتلك شقة في العاصمة علي اجمل فيو

بالقرب من النهر الاخضر امتلك شقة في العاصمة علي اجمل فيو

(للبيع)

امتلك شقتك علي اجمل فيو بالقرب من النهر الاخضر بالعامصة الادارية الجديدة بكمبوند zavani ارقي واهدي ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: بأقل مقدم وبدون فوائد امتلك في العاصمة وعيش في الهدوء

بأقل مقدم وبدون فوائد امتلك في العاصمة وعيش في الهدوء

(للتقسيط)

امتلك شقتك في كمبوند zavani بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من حي الوزارات وامتلك في العاصمة الادارية

خليك قريب من حي الوزارات وامتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من حي الوزارات في كمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند وشقتك جمب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك في العاصمة محلك بالتقسيط المريح

من غير ماتفكر كتير امتلك في العاصمة محلك بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

من غير ماتفكر كتير امتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: زى موحد بناتى - يونيفورم

زى موحد بناتى - يونيفورم

(للبيع)

زى موحد بناتى - يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
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