شقة للبيع بحي - بينكي - الاسكندرية

شقة 150 متر ناصية 3حجرة و رسيبشن - الدور السابع - اعلاها دورين - باب حديد زائد باب خشب - كاملة النجارة عموله - بالبرج اسنسيل المتبقي من التشطيب ( النقاشة و البلاط وتركيب الحنفيا ت )- البيع بعسر السوق ناقص 500 جنية في المتر - عنوانها الاسكندرية حي بينكي شارع البشوات - خلف عمر افندي