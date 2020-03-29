شقة للبيع بحي - بينكي - الاسكندرية

(للبيع)
|شقة 150 متر ناصية 3حجرة و رسيبشن - الدور السابع - اعلاها دورين - باب حديد زائد باب خشب - كاملة النجارة عموله - بالبرج اسنسيل المتبقي من التشطيب ( النقاشة و البلاط وتركيب الحنفيا ت )- البيع بعسر السوق ناقص 500 جنية في المتر - عنوانها الاسكندرية حي بينكي شارع البشوات - خلف عمر افندي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد نعيم
|التليفون:
|01220768788 --- 01555819115 --- 01124329201
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|العنوان:
|شارع التوبة- دمنهور - العبارة
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056989
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