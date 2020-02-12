شقة للبيع بحرى تطل ع افضل view بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة بحرى فى تاون جيت بالعاصمة الادارية تطل ع اجمل view للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة 195 م (ريسبشن 3 قطع +مطبخ +3حمام +دريسينج +3 غرف نوم منهم غرفة ماستر ) وسط خدماتك الترفيهية مولات تجارية عشان تعمل شوبينج كل يوم وملاهى لاولادك وافخم الكافيهات والمطاعم وخدمات تانية كتير باقل مقدم واطول فترة سداد بدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052561
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